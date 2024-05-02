Çorum'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Bilgi Verdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli konularda bilgi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öbektaş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler ziyarette, öğrencilere siber suçlarla mücadele, suçtan korunma yöntemleri ve internet kullanımı, temel çevre bilinci, hayvanların korunması, hayvan sevgisi konularında eğitim verdi.

Eğitimin ardından öğrencilere jandarma köpek timlerinin gösterisi sunuldu.