Çorum'da itfaiyecilerin yangın ihbarına hızla hazırlanması güvenlik kamerasında
Çorum'da akşam yemeğinde olan itfaiyeciler, gelen yangın ihbarı üzerine hızla hareket ederek araçlarına koştu. Yangın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı ve ekipler, ihbara 1 dakika içinde yanıt verdi.
Çorum'da itfaiyecilerin, akşam yemeği sırasında gelen yangın ihbarı üzerine sofrayı bırakıp araçlarına koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, 112 Çağrı Merkezi aracılığıyla Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi.
Saat 18.11'de gelen ihbar sırasında akşam yemeğinde olan itfaiye ekipleri, sirenin çalmasıyla sofrayı bırakıp yemekhaneden itfaiye araçlarının bulunduğu alana koştu.
Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ihbardan yaklaşık 1 dakika sonra itfaiye istasyonundan çıkış yaptı.
Ekiplerin araçlarına koştuğu ve hazırlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.