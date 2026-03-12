Haberler

Oğuzlar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin oratoryo gösterisi sergilendi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabul sürecine ilişkin sunum yapıldı.

Program kapsamında, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
