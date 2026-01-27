Haberler

İş yerine silahlı saldırı kamerada

Çorum'da motosikletle gelen 2 kişi, bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı, polis operasyon başlattı.

ÇORUM'da bir iş yerine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 kişi, galericiler sitesi içerisinde bulunan bir iş yerine ateş açtı. Saldırıda iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin motosikletle geldiği ve pompalı tüfekle ateş ettiği görüldü. Saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Haber - Kamera: Halil Can ÖZEKER / ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
