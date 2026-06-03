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Çorum'da "İletişimin Gizemli Gücü" konulu seminer düzenlendi

Çorum'da 'İletişimin Gizemli Gücü' konulu seminer düzenlendi
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İletişimin Gizemli Gücü' konulu seminerde, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman etkili iletişimin bireysel gelişim ve insan ilişkilerindeki önemini anlattı.

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında, "İletişimin Gizemli Gücü" konulu seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, etkili iletişimin bireysel gelişim, insan ilişkileri ve geleceğin inşasındaki önemine dair bilgiler paylaştı.

Açıklamada, öğrencilerin iletişim becerileri, empati, anlayış ve sağlıklı insan ilişkileri konularında farkındalık kazandığı ve interaktif etkinliklerle verimli bir öğrenme deneyimi yaşadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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