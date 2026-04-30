Çorum'da iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Çorum'da iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Çorum'un İskilip ilçesinde iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu.

Bağ evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sağlam'a, AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından yürütülen çalışma sonucunda kaybolduktan 48 saat sonra Kireçtepe mevkisinde ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk muayenesi yapılan Sağlam, sağlık kontrolü için İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlam'ı arama çalışmalarına AFAD'dan 7 personel ve 11 gönüllü, jandarmadan 6, Orman İşletme Müdürlüğünden 5, İskilip Belediyesinden 2 olmak üzere 31 kamu görevlisi görevlendirildiği öğrenildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 28 Nisan'da Samudun Tepe mevkisindeki bağ evine gittikten sonra bir daha haber alamadığı Ahmet Sağlam için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı