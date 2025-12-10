Haberler

Çorum'da t hayatını kaybeden polis memuru Gürel, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
51 yaşındaki polis memuru İbrahim Gürel, Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru İbrahim Gürel, düzenlenen törenle Amasya'nın Taşova ilçesinde defnedildi.

İlçeye bağlı Uluköy köyüne getirilen Gürel'in cenazesi baba ocağına getirilip helallik alındıktan sonra, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Gürel'in ailesi, Amasya Valisi Önder Bakan,Taşova Kaymakamı Salih Kartal,Erbaa Kaymakamı Remzi Demir,Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp,Amasya İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç,Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
