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Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi

Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi
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Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliğinde 404 öğrenci, takım çalışması ve yenilikçi projelerle becerilerini sergiledi.

Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin bilgisayar, fen ve matematik, sosyal bilimler ile sanat ve tasarım ile spor bilimlerini bir araya getirerek hayatın içinden sorunlara yenilikçi çözümler üretmesi amaçlandı.

1 koordinatör, 22 okul, 23 ekip, 81 öğretmen ve 404 öğrencinin katkısıyla düzenlenen şenlikte sergilenen projelerle öğrenciler takım çalışması, eleştirel düşünme ve üretim becerilerini ortaya koydu.

Şenliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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