Çorum'da görme engelliler için sesli film gösterimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Çorum Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sinema etkinliğinde, görme engelli bireyler sesli betimleme ile film izledi.

Çorum'da görme engelliler, sesli betimlemeli film gösteriminde sinema filmi izledi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesince Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası kapsamında sinema etkinliği yapıldı.

Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte görme engelli bireylerle görme engeli bulunmayan bireyler aynı salonda filmi birlikte izledi.

Görme engelli bireyler, betimleme sayesinde filmin sahneleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, görme engelli bireylerin yaşamın her alanında yer aldığını belirterek, "Bu etkinlikle görme engelli kardeşlerimiz ile gören bireyleri ortak bir paydada buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı da katıldı.

