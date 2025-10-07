Çorum'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Filistin farkındalık etkinlikleri' kapsamında Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki okullarda programlar yapıldı. Öğrenciler, Filistin halkına destek mesajı vererek 'Live Palestine' şarkısı eşliğinde etkinliklerde bulundular.
Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki okullarda programlar düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Oğuzlar İlkokulu öğrencileri, Filistin halkını simgeleyen "Live Palestine" şarkısı eşliğinde teneffüslere çıktı.
Sınıflarından çıkarken Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel