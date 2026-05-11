Haberler

Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık standı açıldı

Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Altı Nokta Körler Derneği tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla açılan farkındalık standında, görme engellilerin günlük yaşamda kullandıkları araç gereçler sergilendi. Etkinlikte, görme engellilerin yaşamlarıyla ilgili bilgi verildi ve ziyaretçilere geleneksel lezzetler ikram edildi.

Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği tarafından görme engellilerin günlük yaşamda kullandıkları araç gereçlerin tanıtıldığı farkındalık standı açıldı.

Hürriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, görme engellilerin kullandığı materyaller, bilgisayar ve telefon kullanımı, el işi çalışmaları ile günlük yaşamlarını nasıl sürdürdüklerine ilişkin vatandaşlara bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca görme engellilerin parayı nasıl ayırt ettiği, renkleri nasıl seçtiği ve yaşamlarını nasıl yönlendirdiğine dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Standı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dernek üyeleriyle sohbet ederek stantlardaki etkinliklere katıldı.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere Çorum'un geleneksel lezzetlerinden keşkeş ikram edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı