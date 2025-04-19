Çorum'da Elektrik Direğinde Leylek Yuvası Yangınla Tahrip Oldu
Çorum'un Dodurga ilçesinde bir elektrik direğindeki leylek yuvasında çıkan yangın, elektrik kontağı nedeniyle oluştu ve yuvan kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yuvada bulunan iki leyleğin uçtuğu gözlemlendi.
Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Doğu Mahallesi Harman Sokak'taki bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Yuvada yaşayan 2 leyleğin yangının başlamasıyla yuvadan uçtuğu görüldü.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel