Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" dendi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Çorum'da Elektrik Direğinde Leylek Yuvası Yangınla Tahrip Oldu

Çorum'da Elektrik Direğinde Leylek Yuvası Yangınla Tahrip Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir elektrik direğindeki leylek yuvasında çıkan yangın, elektrik kontağı nedeniyle oluştu ve yuvan kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yuvada bulunan iki leyleğin uçtuğu gözlemlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.

Doğu Mahallesi Harman Sokak'taki bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.

Yuvada yaşayan 2 leyleğin yangının başlamasıyla yuvadan uçtuğu görüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.