Çorum'da Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Çorum'da Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan 76 yaşındaki Recep Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk köyünde Recep Küçük (76), 20 Temmuz'da evinin önünde düşerek yaralandı.

İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, buradaki ilk müdahalenin ardından, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Küçük, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum

O tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı

"Yangına giden itfaiyeci makyajı" görenleri çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.