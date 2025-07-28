Çorum'da Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan 76 yaşındaki Recep Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuzuluk köyünde Recep Küçük (76), 20 Temmuz'da evinin önünde düşerek yaralandı.
İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, buradaki ilk müdahalenin ardından, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
Küçük, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel