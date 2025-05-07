Çorum'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarında E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.G. ve oğlu E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli E.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.