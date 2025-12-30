Çorum'da dumansız hava sahası denetimi yapıldı

Çorum'da dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile Gazi Caddesi'ndeki işletmelerde denetim yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin de katıldığı denetimlerde Kanyılmaz, işletmelerde kapalı alanlarda sigara içilip içilmediğini denetledi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ise denetimlerin ardından işletme sahiplerine kapalı alanlarda sigara içme yasağının kapsamı ve sigara içmenin sağlığa zararları hakkında bilgi verdi.

Tütün ve tütün ürünlerinin kapalı alanlarda tüketilmesinin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, işletmelere karşı denetimlerin devam edeceği vurgulandı.