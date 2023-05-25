Çorum'da Döküm Fabrikasında Patlama: 2'si ağır 6 İşçi Yaralandı
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Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
Çorum- Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel