Çorum'da Devrilen Traktör ve Samanlık Yangını Olayları
Çorum'un Altınbaş köyünde devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Ç. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Çeşmeören köyünde çıkan samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin balya saman kül oldu.
Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınbaş köyünde ikamet eden Hüseyin Ç, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Çorum'da samanlık yangını
Çorum'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeören köyünde Faruk T'ye ait ikametin samanlığında yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı ile köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.
Meydana gelen olayda yaklaşık 5 bin balya saman yandı.