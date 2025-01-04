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Çorum'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Çorum'un Dodurga ilçesinde Bekir Salman'ın kullandığı otomobil, ilçe girişi yakınlarında devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eski Gözübüyük köyü muhtarı Bekir Salman'ın kullandığı 05 BG 018 plakalı otomobil, Çorum-Dodurga kara yolu ilçe girişi yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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