Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cevat B. yönetimindeki 55 FT 803 plakalı otomobil, D100 kara yolu Kumbel köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Cevat B. ile araçta bulunan Emine B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emircan Bardak