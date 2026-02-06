Haberler

Çorum'da "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı düzenlendi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Bilim Kafe Etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da 'Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar' programı yapıldı. Hitit Üniversitesi akademisyenleri çocuklara depremin oluşumunu anlattı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Alkan ile Dr. Kayhan Aladoğan öğrencilere depremin oluşum süreci hakkında sunum yapıldı.

Programda, depremin nasıl meydana geldiği, yer kabuğu hareketleri ve fay hatlarının yapısına ilişkin temel bilgiler çocukların anlayabileceği dille aktarıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
