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Çorum'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen Irak uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu F.A.K.A.B. (41) ve R.M.M. (32), takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlılar Kale Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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