Çorum'da Dar Gelirli Ailelere Soba Yardımı

Mecitözü Kaymakamlığı, 'Kışın Sıcak Eller Sıcak Gönüllerde Olur Projesi' kapsamında dar gelirli ailelere soba yardımı yaptı. Kaymakam Fatma Gül Nayman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla 41 aileye destek sağladıklarını belirtti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde dar gelirli ailelere soba yardımında bulunuldu.

Mecitözü Kaymakamlığı, " Kışın Sıcak Eller Sıcak Gönüllerde Olur Projesi" kapsamında sosyal yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere soba yardımı yapıldı.

Kaymakam Fatma Gül Nayman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam edeceği dile getirerek, "41 ailemizin yanında olmak için soba yardımı yapılmıştır. Hiçbir hanenin soğukta kalmaması için birlik ve dayanışma ruhuyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Veli Singer
