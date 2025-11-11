Çorum'da Dar Gelirli Ailelere Soba Yardımı
Mecitözü Kaymakamlığı, 'Kışın Sıcak Eller Sıcak Gönüllerde Olur Projesi' kapsamında dar gelirli ailelere soba yardımı yaptı. Kaymakam Fatma Gül Nayman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla 41 aileye destek sağladıklarını belirtti.
Kaymakam Fatma Gül Nayman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam edeceği dile getirerek, "41 ailemizin yanında olmak için soba yardımı yapılmıştır. Hiçbir hanenin soğukta kalmaması için birlik ve dayanışma ruhuyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.