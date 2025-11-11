Çorum'da Dar Gelirli Ailelere Soba Yardımı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde dar gelirli ailelere soba yardımında bulunuldu.

Mecitözü Kaymakamlığı, " Kışın Sıcak Eller Sıcak Gönüllerde Olur Projesi" kapsamında sosyal yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere soba yardımı yapıldı.

Kaymakam Fatma Gül Nayman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam edeceği dile getirerek, "41 ailemizin yanında olmak için soba yardımı yapılmıştır. Hiçbir hanenin soğukta kalmaması için birlik ve dayanışma ruhuyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.