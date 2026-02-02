Haberler

Çorum'da parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Güncelleme:
Çorum Gülabibey Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında çıkan kavgada 19 yaşındaki A.K. bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da çocuk parkında çıkan kavgada 19 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı.

A.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerinde bulunan parkta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
