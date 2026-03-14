Çorum'da çıkan yangında 2 ev ile ambar zarar gördü

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve ambar ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Aşağışeyhler köyünde Şaban E'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Fadime C'ye ait ev ile yan tarafta bulunan ambara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ev ve ambar ile park halindeki bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının üzücü olduğunu belirterek, "Yangının ihbar edilmesinin ardından İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, personelimizin özverili müdahalesi sayesinde söndürülmüştür. Olayda can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için belediyemiz ve ilgili kurumlarımız gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.