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İskilip'te yangın: ev ve iki samanlık hasar gördü

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Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

Kılıçdere köyünde Hüseyin Koyunoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede Ahmet Koyunoğlu'na ait samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ile iki samanlık hasar gördü.

Kaynak: AA
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