Çorum'da Çeşitli Suçlardan Aranan 23 Kişi Yakalandı
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 kişiyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 24 Kasım - 1 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel