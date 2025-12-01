Haberler

Çorum'da Çeşitli Suçlardan Aranan 23 Kişi Yakalandı

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 kişiyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 24 Kasım - 1 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
