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Alaca'da Korkunç Kaza: 5 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Satılmış T. idaresindeki 06 DKY 497 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında, Sezai U'nun kullandığı 33 AUG 226 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Nejla U, Ayşe E, Hiranur T, Satı T. ve Selma A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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