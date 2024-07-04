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Çorum'da caddede yürüyen kadın bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

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Çorum'da İnönü Caddesi'nde alışveriş merkezine gitmek üzere yürüyen Hatice E., tanımadığı kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın bir benzin istasyonuna sığındı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi'nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı.

Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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