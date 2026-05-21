Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı

Çorum'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" etkinliği gerçekleştirildi.

Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde düzenlenen etkinlikte yöresel mantı, Hitit ekmeği, keşkek, sarma, tavuklu yahni ve su böreği gibi yemekler tanıtıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, buradaki konuşmasında, Türk Mutfağı Haftası'nda yapılan çalışmaların kıymetli olduğunu söyledi.

Yemek kültürünün sadece fiziksel ihtiyacı karşılamadan ibaret olmadığını belirten Çalgan, "Bizde yemek, ekmek nimettir. Her türlü saygıyı hak eder. Sofralarımızı korumak, bunu gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin borcudur." dedi.

Türk mutfağının dünyada öne çıktığını dile getiren Çalgan, "Her yemeğimizin kendine özgü hikayesi var. Çiğ köfteden Çorum mantısına kadar bir hikaye var. Bir yokluktan, ihtiyaçtan üretilmiş ve binlerce yıl süzülerek bugüne kadar gelmiş çok özel lezzetler. Bizler önce kendimiz bu değere sahip çıkacağız, sonra da bunu dünyaya tanıtacağız inşallah." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de yemek mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Belediye olarak gastronomi şehri çalışmalarımız var. Türkiye'de 3 şehirde gastronomi belgesi var, bizler de Çorum şehri olarak başvurumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman da ilçenin coğrafi işaret tescilli Kışlacık pırasası gibi yöresel yemekleri pişirme teknikleriyle birlikte katılımcılara sunacaklarını anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise Türk Mutfağı Haftası'nın 5 yıllık süreçte mutfak kültürünün köklü mirasını farklı başlıklar altında tanıtan önemli bir organizasyon haline dönüştüğünü vurguladı.

Hafta kapsamında Türk mutfağının klasikleri, sürdürülebilir Türk mutfağı, atıksız, geleneksel, sağlıklı, bölgesel lezzetler ve yerel ürünlerin tanıtımı gibi konuların vurgulandığını anlatan Bektaş, "Bu yıl ise 'Bir sofrada miras' sloganıyla ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikayeleri, hatıraları, kültürü ve gelenekleri öne çıkarmak, kadim sofralarımızın birikimini geleceğe taşımak amacıyla bir araya geldik. Bu kadim mirasın en kıymetli şehirlerinden biri olan Çorum'umuz, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, kültürü, gelenekleri ve zengin sofra anlayışıyla Anadolu'nun hafızasında özel bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesinin ardından davetlilere yöresel yemek ikram edildi.

Programa Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile davetliler katıldı.