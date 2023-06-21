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Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi vurdu, tutuklandı

Çorum'da bekçi erik toplayan kişiyi vurdu, tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'da ağaçtan erik topladığı iddiasıyla Yaşar Toprak'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bekçisi Hüseyin Arslan, tutuklandı.

BEKÇİ TUTUKLANDI

Çorum'da ağaçtan erik topladığı iddiasıyla Yaşar Toprak'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bekçisi Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Hüseyin Arslan Çorum Güncel Haberler

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