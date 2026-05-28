Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Valilik binasının bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, buradaki konuşmasında, bayramların manevi duyguların en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirterek "Burada hem sevinci hem şükrü hem de empatiyi birlikte yaşamak durumundayız. Aramızdaki dargınlık, küslük varsa bunları sonlandırmalıyız. Ancak bunlar yapıldığı zaman bayramlar anlamını bulmuş olur." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kurbanın yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına geldiğini dile getirerek, "Kurban sevginin, muhabbetin arttığı günün ve bayramın adıdır. Rabb'im aramızdaki sevgiyi, saygıyı, muhabbeti arttırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona eren programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
