Çorum'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Eskiekin Bağları mevkiinde, yurt dışında yaşayan bir gurbetçiye ait bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Eskiekin Bağları mevkisinde yurt dışında yaşayan gurbetçiye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel