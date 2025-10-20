Haberler

Çorum'da Baba Oğul Arasında Kanlı Olay: Baba Öldürüldü

Çorum'da Yaşar Yılmaz, oğlu M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.Y.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Haberler.com

