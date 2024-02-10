Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da bir kişi, evinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yaralı, ilk olarak Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü ve daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.B, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'taki evinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Omzuna saçma isabet eden A.B, yakınları tarafından özel araçla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
A.B, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.