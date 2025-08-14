Çorum'da Atık Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Atık Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Çorum'da bir iş yerinde meydana gelen kazada, atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇORUM'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11'inci Sokak'ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi. Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
