Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 32 zanlı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 18'i serbest bırakıldı.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 12-19 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 18'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 2 kişinin de bulunarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
