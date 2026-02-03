Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 26 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakalandı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel