Haberler

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulundu.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 26 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakalandı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı