Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
Çorum'da yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 19-26 Ocak'da çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 2 kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.