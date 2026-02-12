Çorum'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde'deki 5 katlı bir binanın son katındaki İ.S.'ye (35) ait dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangında dumandan etkilenen İ.S. ve eşi R.S. (37) ile çocukları Y.S. (5) ve R.S'yi (7) binadan çıkardı.

Dumandan etkilenen anne, baba ve çocukları sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonrası daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.