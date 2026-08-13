Haberler

Anız Yangınında Mahsur Kalan Kaplumbağa Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Ekipler, kaplumbağayı suyla serinlettikten sonra güvenli bir alana bıraktı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şenyurt Mahallesi Dereboğazı mevkisinde anız yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Osmancık Belediyesi itfaiye personelince kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye erleri, yangınla mücadele ederken alevlerin içinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, alevlerin ortasından aldıkları ve avuçlarından su içirdikleri kaplumbağayı suyla serinlettikten sonra güvenli bir alana bıraktı.

Kaynak: AA
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! Sıralamaya abi-kardeş damga vurdu
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı