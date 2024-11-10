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Çorum'da Akrabalar Arasında Kavga: Bir Kişi Öldü

Çorum'da Akrabalar Arasında Kavga: Bir Kişi Öldü
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Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kavgada Metin Koçak, İbrahim Ö. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Metin Koçak ile İbrahim Ö. arasında Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ö, tabancayla ateş ederek Metin Koçak'ı yaraladı.

Koçak'ın akrabaları ise İbrahim Ö'yü darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Metin Koçak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Ö. ise sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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