Çorum'da Akaryakıt İstasyonunda Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
Çorum'un Mecitözü ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçış gösterdi ancak kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.K. ile E.C.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.A, bıçakla F.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, kent merkezinde polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel