Alacahöyük Ören Yeri'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği düzenlendi

Alacahöyük Ören Yeri'nde 'Ailemle Kültür Yolculuğu' etkinliği düzenlendi
Hititlerin en büyük metropol kenti olan Alacahöyük'te, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi' kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler halk oyunları sergiledi, yöresel lezzetler ikram edildi ve geleneksel sanatlar tanıtıldı.

Hititlerin en büyük metropol kenti olan Çorum'un Alaca ilçesindeki Alacahöyük Antik Kenti'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında Alaca Zübeyde Hanım Anaokulunca düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Velilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte yöresel el işlemeleriyle yapılan el emeği ürünler de sergilendi. Etkinlikte ayrıca sanatçılar tarafından yöresel müzikler seslendirildi.

Etkinlikte öğrenciler taş baskı çalışması yaparak geleneksel baskı sanatını deneyimleme imkanı buldu.

Geleneksel sanatlar, yöresel lezzetler ve kültürel mirasın bir araya getirildiği etkinlikte katılımcılar, Alacahöyük Ören Yeri'ni gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
Haberler.com
