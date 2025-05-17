Çorum'da 'Ailemiz, Geleceğimiz' Temalı Festival Düzenlendi

Çorum'da 'Ailemiz, Geleceğimiz' Temalı Festival Düzenlendi
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Çorum'da gerçekleştirilen festivalde, ailenin önemi vurgulandı. Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ailenin toplumun temeli olduğunu belirtti. Festivalde halk oyunları, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlar düzenlendi.

Çorum'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemiz, Geleceğimiz" temalı festival düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ailenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Festivalin kentte ilk olma özelliği taşıdığını belirten Çalgan, "Devletimiz, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bütün dezavantajlı gruplara yaşlılarımıza, engellilerimize, çocuklarımıza, eğitim-öğretim gören öğrencilerimize her türlü desteği yapıyor, yapmaya devam edecek." dedi.

Çalgan, ailenin, devletin ve Türk toplumunun temeli olduğu vurgulayarak, "Ailenin desteklenmesi ön plana alınmış, bu konuda çeşitli programlar yapılmaktadır. Devletimiz yeni evlenecek çiftlere bir destekte, yardımda bulunmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ilimizde bu faaliyetleri organize etmektedir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yıl boyunca ailenin önemi konusunda çeşitli etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Şunu herkes biliyor ki yeryüzünün en güçlü devleti, ailesi en güçlü olan devlettir. Yeryüzünün en huzurlu devleti, milleti ailesi huzurlu olan, ailesi güçlü olan milletler ve devletlerdir. Bu anlamda toplumun temeli, toplumun en önemli mihengi ailelerimizdir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Festivalde, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği oyunlar ve yarışmalar yapıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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