Haberler

Dodurga'da Anız Yangını Meyve Bahçelerine Sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle meyve ve ceviz bahçelerine sıçradı. Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu; yangın 30 dekardan fazla alana yayıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde meyve bahçelerinin bulunduğu alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.

Mehmetdede Tekke ile Ayva köyleri arasında kısa süre önce hasat yapılan arazide anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle meyve ağaçları ve ceviz bahçelerinin bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dodurga ve Oğuzlar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Laçin Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerdeki vatandaşlar da çeşitli tarım aletleriyle yangınla mücadeleye destek veriyor.

Mehmetdede Tekke Köyü Muhtarı Cafer Uysal, AA muhabirine, yangının 30 dekardan fazla alana yayıldığını söyledi.

Uysal, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı