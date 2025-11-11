Çorum'da Ağaçlandırma Etkinliği Düzenlendi
Mecitözü ilçesinde '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar, öğrenciler ve çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Mecitözü Orman İşletme Şefliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe vatandaşların yanı sıra öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel