Haberler

Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek, komşuları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki apartmanda komşuları, kapıya bıraktıkları yumurtaların Zeybek tarafından alınmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Zeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede, Zeybek'in cenazesinde herhangi kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
