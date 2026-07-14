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Kandiber Kalesi çevresi yeşil alana dönüşüyor

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Kandiber Kalesi'nin çevresinin yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla kamulaştırılan alanda yıkım çalışmalarına başlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Kandiber Kalesi'nin çevresinin yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla kamulaştırılan alanda yıkım çalışmalarına başlandı.

Osmancık'ta bulunan Kandiber Kalesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ile ilçenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kalenin üzerinde bulunduğu kayalık alandan özellikle yağışlı havalarda kopan kaya parçalarının çevrede risk oluşturması üzerine başlatılan acele kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından iş makineleriyle bölgede yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kandiber Kalesi'nin çevresi yeşil alan ve dinlenme alanı olarak düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 77 parselin kamulaştırıldığını söyledi.

Kamulaştırma işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütüldüğünü anlatan Kaya, hak sahiplerine yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaklaşık 18 bin 750 metrekare büyüklüğündeki riskli alanın kent yaşamına kazandırılacağını vurgulayan Kaya, "Bugün itibarıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Alan yapı kalıntılarından tamamen temizlenecek ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Burası park ve sosyal yaşam alanı olarak değerlendirilecek." dedi.

Yüklenici firmanın çalışmaları 90 gün içinde tamamlamasının öngörüldüğünü aktaran Kaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle hayata geçirilen projeyi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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