Çorum'da 4 Gündür Kayıp Olan Erdal Şen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum'da, 4 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle köy çevresindeki açık arazide Şen'i arıyor.