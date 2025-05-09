Çorum'da 4 Gündür Kayıp Olan Erdal Şen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Çorum'un Çalyayla köyünde 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Erdal Şen için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum'da, 4 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yaptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle köy çevresindeki açık arazide Şen'i arıyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel