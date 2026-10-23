Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Çorum Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Program kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edildi.
Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile vatandaşlar katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca, Çorum Valiliğince Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.